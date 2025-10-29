No della Corte conti al Ponte il governo | Intollerabile invadenza

Lidentita.it | 29 ott 2025

La Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess n. 412025, che approvava il progetto definitivo e assegnava risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione al Ponte sullo Stretto di Messina. A muso duro le reazioni del vicepremier Matteo Salvini e della stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Corte . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

no della corte conti al ponte il governo intollerabile invadenza

© Lidentita.it - No della Corte conti al Ponte, il governo: Intollerabile invadenza”

