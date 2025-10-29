No della Corte conti al Ponte il governo | Intollerabile invadenza
La Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess n. 412025, che approvava il progetto definitivo e assegnava risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione al Ponte sullo Stretto di Messina. A muso duro le reazioni del vicepremier Matteo Salvini e della stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Corte . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Tirocini presso la Corte dei Conti Europea La Corte dei Conti Europea, propone tirocini retribuiti per laureat?. I/le candidati selezionat? potranno contare su una indennità di 1.600 euro mensili per un soggiorno in Lussemburgo della durata complessiva di 6 m Vai su Facebook
$Contipubblici, la $CorteConti ha parificato con eccezioni il $Rendiconto generale della Regione $Calabria per l’esercizio 2024, leggi i documenti - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, schiaffo della Corte dei Conti: "No al visto di legittimità". Meloni: "Ennesima invasione dei giudici" - "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico". Secondo affaritaliani.it
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Scelta politica più che giudizio tecnico» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Da corriereadriatico.it
Corte dei Conti: no al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto - Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha fortemente voluto il progetto aveva detto: “La Corte dei Conti verifichi pure, ma i cantieri devono partire a novembre”. Secondo rainews.it