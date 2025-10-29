NM Live – Bene il Napoli contro Inter e Lecce lotta Scudetto? Occhio alla Roma

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Muselli, Petrazzuolo, Pavarese, Mignano e Mandato sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu NM LIVE – de Giovanni: “Polemiche eccessive dopo Napoli-Inter, Anguissa è fondamentale per gli azzurri, a gennaio bisognerà intervenire subito sul mercato, l’assenza di Lobotka è pesante”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Morte di Mimmo Jodice e James Senese? Giorno triste, dobbiamo essere addolorati per la perdita di due fari della cultura napoletana. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - NM Live – Bene il Napoli contro Inter e Lecce, lotta Scudetto? Occhio alla Roma

NM LIVE - Muselli: "Bene il Napoli contro Inter e Lecce, ma ora bisogna trovare continuità, Anguissa? Quando gioca bene il centrocampo sale di livello, Lucca sta facendo ... - ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMag ... Riporta napolimagazine.com