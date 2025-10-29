Nkunku come Openda | i numeri di un flop da 87 milioni

Un solo gol per il rossonero, peraltro in Coppa Italia. Il belga, invece, è ancora a secco Ad oggi, visto che ancora non possiamo prevedere il futuro, Christopher Nkunku e Lois Openda sono due grosse delusioni. In gergo ormai calcistico: due flop. Il francese classe ’97 è approdato al Milan per 37 milioni di euro più 5 di bonus. Un totale di 42 milioni mal ripagati sul campo. Il belga classe 2000, invece, costerà alla Juve 45 milioni di euro tra prestito oneroso (3 milioni) e obbligo (42 milioni) legato alla salvezza o a un piazzamento a metà classifica (non ci sono ancora certezze in tal senso). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

