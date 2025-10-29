Nintendo la richiesta di registrazione del brevetto anti-Palworld è stata respinta in Giappone

La lunga battaglia tra Nintendo e gli sviluppatori di Palworld vive un nuovo capitolo: l' Ufficio Brevetti giapponese ha respinto una delle domande di brevetto presentate dalla casa di Kyoto, pensata per tutelare un sistema di cattura dei mostri simile a quello dei Pokémon. Il patent, identificato come 2024-031879, faceva parte della strategia legale con cui Nintendo e The Pokémon Company intendono proteggere i propri franchise dalle presunte imitazioni di PocketPair, lo studio di Palworld. Tuttavia, la richiesta è stata bocciata per "mancanza di attività inventiva", ossia per l'assenza di novità sostanziali rispetto a tecniche già note nel settore.

