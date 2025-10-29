Nino D’Angelo al cinema Metropolitan l’anteprima del film diretto dal figlio

Al Cinema Metropolitan di Napoli arriva in anteprima il film su Nino D’Angelo diretto dal figlio del cantante.   “Nino. 18 giorni“, il film documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni D’Angelo, sarà presentato in anteprima martedì 11 novembre alle ore 20.45 al Cinema Metropolitan di Napoli con un incontro speciale dedicato al pubblico in . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Nino D’Angelo, al cinema Metropolitan l’anteprima del film diretto dal figlio

