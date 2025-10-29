Nino D’Angelo al cinema Metropolitan l’anteprima del film diretto dal figlio
Al Cinema Metropolitan di Napoli arriva in anteprima il film su Nino D’Angelo diretto dal figlio del cantante. “Nino. 18 giorni“, il film documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni D’Angelo, sarà presentato in anteprima martedì 11 novembre alle ore 20.45 al Cinema Metropolitan di Napoli con un incontro speciale dedicato al pubblico in . 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondisci con queste news
Tanti auguri a Nino D'Angelo Vai su Facebook
Anteprima al Metropolitan per il film su Nino D'Angelo - 18 giorni", il film documentario su Nino D'Angelo diretto dal figlio Toni D'Angelo, sarà presentato in anteprima martedì 11 novembre alle ore 20. ansa.it scrive
Nino D’Angelo, presentato il documentario “NINO. 18 GIORNI”: famiglia, musica e radici napoletane - Il mondo del cinema e della musica si prepara a celebrare l’iconico artista napoletano Nino D’Angelo attraverso il documentario “NINO. Lo riporta msn.com
Cinema Metropolitan, artisti e intellettuali in piazza contro la chiusura - Domenica sarà la giornata della mobilitazione per il Metropolitan: all’appuntamento hanno aderito intellettuali, attori, cantanti e imprenditori. Si legge su ilmattino.it