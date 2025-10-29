Niko Pandetta lascia il carcere | sconterà la pena in comunità

ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione del magistrato di sorveglianza di Cagliari. Il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, ha lasciato il carcere di Cagliari per essere trasferito in una comunità in Calabria, dove continuerà a scontare la pena di quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione. La decisione è stata presa dal magistrato di sorveglianza di Cagliari, che ha autorizzato il trasferimento del 32enne artista, detenuto dallo scorso anno. Il video della scarcerazione sui social. Sui social network è circolato un video che mostra Pandetta mentre esce dal carcere, evento che ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi fan e dei media. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

