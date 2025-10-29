Niko Pandetta lascia il carcere | sconterà la pena in comunità
ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione del magistrato di sorveglianza di Cagliari. Il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, ha lasciato il carcere di Cagliari per essere trasferito in una comunità in Calabria, dove continuerà a scontare la pena di quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione. La decisione è stata presa dal magistrato di sorveglianza di Cagliari, che ha autorizzato il trasferimento del 32enne artista, detenuto dallo scorso anno. Il video della scarcerazione sui social. Sui social network è circolato un video che mostra Pandetta mentre esce dal carcere, evento che ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi fan e dei media. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Niko Pandetta lascia il carcere di Uta. E pubblica un video - facebook.com Vai su Facebook
Il cantante neomelodico Niko Pandetta lascia il carcere, sconterà la pena in comunità - Il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, nipote del boss mafioso Salvatore "Turi" Cappello, ha lasciato il carcere di Cagliari dove era recluso dopo la condanna a quattro anni e cinque mesi per ... Lo riporta msn.com
Il cantante neomelodico Niko Pandetta lascia il carcere di Cagliari - Il cantante neomelodico catanese Niko Pandetta, 32 anni, nipote del boss mafioso Turi Cappello, ha lasciato il carcere di Cagliari per essere trasferito ... Si legge su sicilianews24.it
Niko Pandetta lascia il carcere di Cagliari, il cantante trasferito in Calabria - Il nipote del boss Turi Cappello continuerà a scontare la condanna per spaccio ed evasione in una struttura riabilitativa ... cagliaripad.it scrive