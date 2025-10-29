Nigun Quartet | al MArRC formazione dal taglio moderno ma dalla veste classica
Nel cuore del cartellone del Cilea Opera Festival arrivano i Nigun Quartet, quartetto di giovani e bravissimi maestri del clarinetto, una formazione dal taglio moderno ma dalla veste classica. Giovedi 30 ottobre alle ore 18, presso la Terrazza del MArRC, si terrà il concerto Nigun Quartet, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Reggio Calabria, nel cuore del cartellone del Cilea Opera Festival arrivano i “Nigun Quartet” - Nel cuore del cartellone del Cilea Opera Festival arrivano i “Nigun Quartet”, quartetto di giovani e bravissimi maestri del clarinetto, una formazione dal taglio moderno ma dalla veste classica. strettoweb.com scrive