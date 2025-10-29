Niente Ztl Fascia verde salvi i diesel Euro 4 e 5 e arrivano gli incentivi green
Non scatterà la temuta tagliola della Ztl Fascia verde per le auto diesel Euro 4 e 5. La Regione Lazio, con una delibera approvata in giunta, ha concesso infatti a Roma Capitale la deroga richiesta sullo stop che sarebbe entrato in vigore dal 1° novembre, se il Campidoglio non avesse proposto soluzioni alternative per ridurre le emissioni inquinanti. Tra queste misure ci sono gli incentivi per la sostituzione con mezzi «full electric» dei veicoli commerciali diesel fino alla classe Euro 4 e benzina fino a Euro 3. La stima è di arrivare alla rottamazione di 600 mezzi in due anni e, per finanziare la misura, la Regione stanzierà 10 milioni per un bando di prossima uscita, risorse reperite grazie a un accordo con il ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità energetica (Mase) che vale 25 milioni e che riguarda anche la Valle del Sacco, altra area critica, insieme all'Agglomerato di Roma, per polveri sottili e biossido di azoto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
