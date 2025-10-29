Nico la comunità si stringe alla famiglia per l' ultimo saluto al piccolo

Reggiotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il giorno dell'ultimo addio al piccolo Nico. L’Amministrazione comunale, per testimoniare l’immenso dolore della città per l’improvvisa scomparsa del bambino, con ordinanza del sindaco, ha proclamato il lutto cittadino per  venerdi 31 ottobre, data in cui si svolgeranno i funerali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

