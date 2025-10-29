Nguyen Chef il più grande cuoco vitenamita | È armoniosa bilanciata e usa cotture salutari Ecco perché la nostra cucina sta diventando di moda a parte il Balut
Dal Balut, che per noi è orribile ma per i Vietnamiti è un comfort food, alle ciotole piene di delizie. Speziate, ricche ma incredibilmente equilibrate: ecco perché, secondo lo chef Nguyen Hoang Hiep, è il momento della cucina vietnamita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
