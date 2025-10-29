Nevicata record a Reykjavík | ottobre eccezionale E spuntano le prime aurore boreali
Roma, 29 ottobre 2025 – Reykjavík si è risvegliata coperta da una coltre di neve inusuale per la stagione. Le precipitazioni, iniziate tra lunedì 27 e martedì 28 ottobre, hanno portato un accumulo stimato tra i 20 e i 30 centimetri nella capitale e nei dintorni, secondo le previsioni e i dati diffusi dall’Icelandic Meteorological Office. Si tratta di un evento raro per ottobre, che ricorda un precedente storico, nell’ottobre 1921. Un fenomeno raro per ottobre. Ottobre in Islanda è solitamente umido e ventoso, ma non nevoso. A Reykjavík le prime nevicate significative si verificano di norma in dicembre, quando le temperature scendono stabilmente sotto lo zero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
