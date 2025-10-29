Neurochirurgia di precisione al Di Venere | nuove tecniche e neuronavigatore per interventi più sicuri

Tecnologie d’avanguardia e protocolli clinici di alto livello al servizio dei pazienti. All’Ospedale “Di Venere” di Bari, la Unità Operativa di Neurochirurgia continua a potenziare le proprie competenze, offrendo interventi avanzati in ambito spinale e cerebrale senza rinunciare alla qualità e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Bari, in Neurochirurgia al «Di Venere» nuove cure mininvasive per il mal di schiena da ernia del disco grazie al laser - Il mal di schiena è uno dei disturbi più comuni e spesso è causato da una protrusione o da un’ernia del disco. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Neurochirurgia di precisione al “Di Venere”: nuove tecniche e neuronavigatore per interventi più sicuri - L’introduzione del neuronavigatore rappresenta uno dei più significativi progressi della struttura: un sistema che consente al chirurgo di orientarsi all’interno del cranio del paziente con la ... Riporta baritoday.it

Chirurgia mininvasiva del disco vertebrale: nuove opportunità terapeutiche alla Neurochirurgia dell’Ospedale “Di Venere” - Chirurgia mininvasiva del disco vertebrale: nuove opportunità terapeutiche alla Neurochirurgia dell’Ospedale “Di Venere” Il laser apre la strada a trattamenti più sicuri e rapidi per le ernie del disc ... Lo riporta statoquotidiano.it