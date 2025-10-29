Netanyahu ordina attacchi a Gaza almeno 3 raid e bombe vicino a un ospedale Trump | Il cessate il fuoco non è a rischio

Xml2.corriere.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tregua in bilico: Israele accusa Hamas di aver violato ripetutamente gli accordi previsti dalla tregua, Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi. Tra i civili palestinesi 30 vittime. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

