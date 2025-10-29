Netanyahu ordina attacchi a Gaza almeno 3 raid e bombe vicino a un ospedale Trump | Il cessate il fuoco non è a rischio

Tregua in bilico: Israele accusa Hamas di aver violato ripetutamente gli accordi previsti dalla tregua, Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi. Tra i civili palestinesi 30 vittime. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Netanyahu ordina attacchi a Gaza, almeno 3 raid e bombe vicino a un ospedale. Trump: «Il cessate il fuoco non è a rischio»

Meno di tre settimane. Tanto ha retto la «pace storica» di Trump e Netanyahu. Il primo ministro israeliano ordina «potenti bombardamenti» che colpiscono Gaza City e Rafah. Almeno dieci morti. È la risposta a presunte violazioni di Hamas, che nega tutto

Il premier israeliano #BenjaminNetanyahu ha ordinato "attacchi potenti" nella #Striscia di #Gaza dopo un violento scontro a Rafah tra forze israeliane e miliziani di Hamas, con il rischio di far saltare la fragile tregua mediata da #Washington

