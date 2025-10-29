Netanyahu ordina attacchi a Gaza Almeno 3 raid bombe vicino a un ospedale Tregua in bilico Vance | Solo scaramucce
Il premier israeliano ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi. Ma per il vicepresidente americano JD Vance «il cessate il fuoco resisterà». Tra i civili 31 vittime palestinesi . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
