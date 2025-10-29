Netanyahu ordina attacchi a Gaza Almeno 3 raid bombe vicino a un ospedale Tregua in bilico Vance | Solo scaramucce

Xml2.corriere.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi. Ma per il vicepresidente americano JD Vance «il cessate il fuoco resisterà». Tra i civili 31 vittime palestinesi  . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

netanyahu ordina attacchi a gaza160almeno 3 raid bombe vicino a un ospedale tregua in bilico vance solo scaramucce

© Xml2.corriere.it - Netanyahu ordina attacchi a Gaza. «Almeno 3 raid, bombe vicino a un ospedale». Tregua in bilico. Vance: «Solo scaramucce»

Altri contenuti sullo stesso argomento

netanyahu ordina attacchi gaza160almenoIsraele: «Violata la tregua». Netanyahu ordina i raid: pioggia di bombe su Gaza - Le prime bombe sono cadute quando sulla Striscia di Gaza era ormai buio. ilmessaggero.it scrive

netanyahu ordina attacchi gaza160almenoNetanyahu ordina all'esercito israeliano massicci raid immediati su Gaza. Il governo: violazione della tregua da parte di Hamas - Israele accusa Hamas di aver violato ripetutamente gli accordi previsti dalla tregua (e Hamas accusa Israele). Da corriere.it

netanyahu ordina attacchi gaza160almenoGaza, risale la tensione: Netanyahu ordina «potenti attacchi» nella Striscia - Accuse reciproche di violazione della tregua dopo gli scontri di stamattina a Rafah, Hamas rinvia la consegna dl corpo di un ostaggio ... Lo riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Ordina Attacchi Gaza160almeno