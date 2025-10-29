Netanyahu ordina attacchi a Gaza Almeno 3 raid bombe vicino a un ospedale La tregua è in bilico Vance | Solo scaramucce

Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia. E Hamas rinvia la restituzione del corpo di uno degli ostaggi prevista per questa sera. Ma il vicepresidente americano JD Vance: «Il cessate il fuoco resisterà». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Netanyahu ordina attacchi a Gaza. «Almeno 3 raid, bombe vicino a un ospedale». La tregua è in bilico. Vance: «Solo scaramucce»

