Nessuno calciatore della Juventus giocherebbe al Napoli parole forti
Quali sono i calciatori della Juventus che giocherebbero titolari nel Napoli? Ne ha parlato con grande tranquillità il noto opinionista. Parole forti che sicuramente scateneranno delle polemiche. Ecco cosa è accaduto durante l’intervista. (ANSA) TvPlay.it Raffaele Auriemma era ospite di JuveLive su Twitch e ha specificato: “ Nessun calciatore della Juventus potrebbe essere titolare oggi nel Napoli perché sono tutti top player. Bremer? Il Napoli è coperto, ha Buongiorno, che te ne fai di Bremer. Il calciatore che mi piacerebbe molto è Conceicao che se la potrebbe giocare con Politano e lavorando con Conte imparerebbe meglio la fase difensiva”. 🔗 Leggi su Tvplay.it
