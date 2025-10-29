Nella Silicon Valley c'è qualcuno che sta lavorando per far tornare Cristo | ovviamente con l'IA

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo cristianesimo tecnologico sta nascendo nella Silicon Valley: tra intelligenza artificiale, piattaforme digitali e reti politiche conservatrici. Patrick Gelsinger e altri leader del tech cercano di fondere fede e innovazione, tra opportunità e grandi paradossi morali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

CMO finalists announced for new Silicon Valley C-suite recognition program - To continue reading this content, please enable JavaScript in your browser settings and refresh this page. Da bizjournals.com

Cerca Video su questo argomento: Silicon Valley C 232