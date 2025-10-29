Nel suo passaggio finora ha provocato 7 morti tre in Giamaica tre ad Haiti e uno nella Repubblica Dominicana
R oma, 29 ott. (askanews) – Strade ancora allagate, tetti divelti, danni dopo il passaggio dell’uragano Melissa in Giamaica. Nelle immagini diffuse dalla polizia si vedono i soccorsi difficili in uno scenario di devastazione. Ha toccato terra come uno degli uragani più potenti mai registrati ai Caraibi, con venti fino a 300 chilometri all’ora. Poi dirigendosi verso Cuba, è stato declassato da 5 a uragano di categoria 4 e poco dopo a tempesta di categoria 3. Leggi anche › Bahamas Film Festival: spazzato via dall’uragano Dorian e salvato da un gruppo di donne La devastazione dell’urgano Melissa. Ma nel suo passaggio finora ha provocato 7 morti, tre in Giamaica, tre ad Haiti e uno nella Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Von der Leyen ha fissato l’obiettivo: azzerare il numero di indigenti entro il 2050. Ma le misure adottate finora non bastano. E intanto il Governo Meloni va in senso opposto: il passaggio da Rdc all’Assegno di inclusione ha lasciato sole mezzo milioni di person Vai su Facebook