R oma, 29 ott. (askanews) – Strade ancora allagate, tetti divelti, danni dopo il passaggio dell'uragano Melissa in Giamaica. Nelle immagini diffuse dalla polizia si vedono i soccorsi difficili in uno scenario di devastazione. Ha toccato terra come uno degli uragani più potenti mai registrati ai Caraibi, con venti fino a 300 chilometri all'ora. Poi dirigendosi verso Cuba, è stato declassato da 5 a uragano di categoria 4 e poco dopo a tempesta di categoria 3. La devastazione dell'urgano Melissa. Ma nel suo passaggio finora ha provocato 7 morti, tre in Giamaica, tre ad Haiti e uno nella Repubblica Dominicana.

