Nel suo nuovo libro The Look Michelle Obama svela tutti i segreti del suo guardaroba da First Lady

Vanityfair.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uscirà il 4 novembre il volume che racconta l'evoluzione di stile dell'ex inquilina della Casa Bianca. Per lanciare la fatica editoriale è prevista una serie speciale del suo podcast: parlerà di moda con Jane Fonda, con la sua stylist Meredith Koop e con altri personaggi dello spettacolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

