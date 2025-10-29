Nel mondo delle Zucche riempie il centro di Meldola | Un viaggio alla scoperta delle nostre bellezze
Meldola si è animata per la sesta edizione dell’evento "Nel Mondo delle Zucche: Magie d'Autunno". “La manifestazione, promossa dal Comune con la preziosa collaborazione della Proloco, dei Comitati Genitori delle scuole di Meldola, delle Associazioni, delle attività cittadine e di tutte le realtà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
FIABE DAL NUOVO CONTINENTE – HALLOWEEN VERSION Zucche birichine, leggende e un pizzico di brivido gentile: a Villa Carpegna ti aspetta un viaggio itinerante tra le fiabe del Nuovo Mondo. Incontreremo Yè tra le zucche (Repubblica Dominicana), - facebook.com Vai su Facebook
Spettacoli di fuoco, food truck e animazione a Meldola per "Nel mondo delle zucche: magie d'autunno" - Sabato 25 e domenica 26 ottobre Meldola si trasformerà nel "Mondo delle Zucche: Magie d'Autunno", una manifestazione giunta alla sesta edizione, promossa dal Comune di Meldola in collaborazione con i ... Segnala forlitoday.it
Meldola è il ‘Mondo delle Zucche’ - Festa nel weekend con una ricca serie di iniziative, dai giochi ai laboratori, dalla musica all’arte e tanto altro ... Secondo msn.com