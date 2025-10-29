Nel cuore di Napoli Oltre l’Ombra dei Colori di Carlo Morriello
Il 23 ottobre la Sala Rari della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele di Napoli, in Piazza del Plebiscito, ha ospitato la presentazione del romanzo “Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello, pubblicato da Bookabook Milano. Un evento in cui i lettori hanno potuto conoscere da vicino l’autore e immergersi nel suo mondo narrativo. Non è la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
GRAZIE. Un teatro pieno, nel cuore di Napoli, la domenica mattina. Gente dentro, gente fuori. Questo significa che stiamo andando nella direzione giusta. Avanti tutta! Vai su Facebook
Cuore Napoli: Genoa rimontato con un secondo tempo di grinta e qualità - Dopo aver regalato un tempo ai liguri, in vantaggio con Ekhator, gli azzurri cambiano passo con De Bruyne e Spinazzola e la ribaltano con i gol di Anguissa e Hojlund @sscnapoli - X Vai su X
Ac Group Canottieri Napoli, il cuore oltre l'ostacolo per il ritorno in Serie A1 - Capitan Biagio Borrelli e compagni sono pronti alla prima uscita stagionale alla Scandone, dove andrà in scena domani pomeriggio il confronto campano con la ... Segnala ilmattino.it