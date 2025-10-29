Nei WindTre Store è tutto più semplice | zero pensieri zero stress e zero euro in più al mese

ROMA – È on air dal 26 ottobre il nuovo spot di WINDTRE che mette al centro l’extra care verso i propri clienti e semplifica la quotidianità delle persone, con soluzioni su misura. Il nuovo spot è dedicato all’offerta di smartphone disponibili nei WINDTRE Store a partire da zero euro in più al mese. Una cliente, visibilmente entusiasta, entra correndo all’interno di un WINDTRE Store con il suo smartphone rotto che mostra al WINDTRE Assistant, il quale, come di consueto, propone una soluzione semplice e immediata al suo problema. Nei negozi WINDTRE è possibile trovare un’ampia gamma di smartphone disponibili in offerta anche a zero euro in più al mese per nuovi clienti che attivano l’offerta Start Unlimited 5G Easy Pay e per i già clienti con determinate caratteristiche di offerta, con anticipo zero. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nei WindTre Store è tutto più semplice: zero pensieri, zero stress e zero euro in più al mese

Solo nel nuovo Windtre Store In Via Nazionalr 116 Vi aspetta UN'OFFERTA IN ESCLUSIVA! Passando in Windtre o Attivando un Nuovo Numero avrai un omaggio la SIM fino al 31 Ottobre! E inoltre, ti aspetta incluso nell'offerta uno Smartphone in 5G! Ti aspetti Vai su Facebook

