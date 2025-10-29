Nei raid a Gaza 100 morti 35 sono minori Israele ripristina il cessate il fuoco | Trump Bibi e la tentazione della vittoria totale

Trump: «Il cessate il fuoco non è a rischio». Ma Israele vieta le visite della Croce Rossa ai detenuti palestinesi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nei raid a Gaza 100 morti, 35 sono minori. Israele ripristina il cessate il fuoco | Trump, Bibi e la tentazione della «vittoria totale»

Gaza, attacchi israeliani: oltre 100 morti, 35 sono bambini. Israele: «Il cessate il fuoco è ripristinato dalle 9» - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' su Gaza accusando Hamas di violazione delle intese. Si legge su ilmattino.it