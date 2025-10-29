Un dettaglio che indica che un corpo è perfettamente curato? Più che una perfetta piega ai capelli, sono i piedi che parlano. Non solo la loro pianta ma anche le loro unghie. Essere curati dalla testa alla punta dei piedi non è così automatico, quando si mettono via le scarpe aperte. Ma avere piedi curati è un gran biglietto da visita, prima di tutto per se stessi. Così occorre conoscere i colori pedicure autunno 2025. Mentre si esegue una pedicure fai da te o in salone, si può essere aggiornati sugli smalti ideali per le unghie dei piedi. Colori pedicure autunno 2025: dai nude alla nail art. Sono passati i tempi in cui la pedicure si faceva solo in estate. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nei backstage delle sfilate si scopre la pedicure dell’autunno