Comingsoon.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 novembre sarà nelle sale italiane Ne Zha - L'Ascesa del Guerriero di Fuoco, il film di animazione cinese, record storico al boxoffice, grazie ai soli incassi in patria. Ma com'è questo cartoon basato su un antico romanzo? Proviamo a inquadrarlo con la nostra recensione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Ne Zha, la recensione del film di animazione dal più alto incasso della storia del cinema

