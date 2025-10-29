Ne Zha la recensione del film di animazione dal più alto incasso della storia del cinema

Dal 6 novembre sarà nelle sale italiane Ne Zha - L'Ascesa del Guerriero di Fuoco, il film di animazione cinese, record storico al boxoffice, grazie ai soli incassi in patria. Ma com'è questo cartoon basato su un antico romanzo? Proviamo a inquadrarlo con la nostra recensione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ne Zha, la recensione del film di animazione dal più alto incasso della storia del cinema

