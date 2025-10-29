ne parla nel romanzo la cena delle anime

C ’è una Sardegna che non è quella da cartolina né quella raccontata dai soliti cliché pastorali. È una Sardegna sotterranea, fatta di rituali antichi, silenzi pieni, spiritualità pagana e radici profond e. In questo paesaggio interiore si muove La cena delle anime, il nuovo romanzo di Maria Laura Berlinguer (Harper&Collins): un intreccio di memoria familiare, mistero e archeologia emotiva, che affonda nella psicogenealogia e riaffiora nella narrativa. Al centro, una protagonista alla ricerca di una verità che non è solo storica ma ancestrale. Attorno, la presenza inquieta – e al tempo stesso consolante – dei defunti, figure che tornano non per spaventare, ma per guidare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

