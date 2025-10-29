Né credibile né imparziale L’Italia all' Onu stronca il report della Albanese

Né credibile, né imparziale: questo il giudizio tranchant dell’ Italia sul nuovo rapporto di Francesca Albanese. L’ambasciatore Maurizio Massari – rappresentante permanente all’Onu – ha espresso forti riserve sul nuovo report della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi presentato all’Assemblea generale. Durante il dibattito, l’ambasciatore Maurizio Massari ha definito il documento “totalmente privo di credibilità e imparzialità”, affermando che il suo contenuto “eccede palesemente il mandato specifico del relatore speciale”, che non include valutazioni su “presunte violazioni commesse da altri Stati o entità” né giudizi sulla “cooperazione tra Paesi terzi e la Cpi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

