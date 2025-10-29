NCIS | Mark Harmon ritornerà nel ruolo di Gibbs in occasione del crossover con Origins
L'amato interprete dell'agente Gibbs ha annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo in una puntata della serie prequel in arrivo a novembre. Mark Harmon ha interpretato nuovamente l'iconico ruolo dell'Agente Gibbs in occasione di uno dei prossimi episodi della serie NCIS: Origins. L'attore era già coinvolto come voce narrante del progetto prequel, ma ha deciso di tornare sul set in occasione di un crossover con lo show originale che sarà trasmesso negli Stati Uniti l'11 novembre. Il ritorno di Harmon In occasione della giornata in onore dei veterani, l'universo di NCIS - Unità anticrimine proporrà una storia che prenderà il via con una puntata di Origins in cui, durante gli anni '90, Gibbs da giovane, interpretato da Austin Stowell, indagherà con il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
