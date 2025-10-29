NBA | Simone Fontecchio a Miami va forte come non accadeva da molto
Quattro partite consecutive in doppia cifra per Simone Fontecchio con la maglia dei Miami Heat. Esordio da 13 punti nell’unica sconfitta della sua franchigia, quella con gli Orlando Magic, poi vittorie contro Memphis Grizzlies, New York Knicks e Charlotte Hornets da 14, 14 e 10 punti rispettivamente. Il tutto quasi sempre con qualche rimbalzo e assist qui e là (stanotte niente rimbalzi, ma una stoppata l’ha piazzata). Era dalla fine della stagione 2023-2024 che non si vedeva un Fontecchio così ispirato. Allora, nel caos generale dei Detroit Pistons dov’era arrivato via Utah Jazz (i quali lo avevano abbastanza incomprensibilmente ceduto, anche per le logiche esistenti nella squadra), era diventato uno dei pochissimi a dimostrare di saper fare canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it
