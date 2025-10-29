NBA | Simone Fontecchio a Miami va forte come non accadeva da molto

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro partite consecutive in doppia cifra per Simone Fontecchio con la maglia dei Miami Heat. Esordio da 13 punti nell’unica sconfitta della sua franchigia, quella con gli Orlando Magic, poi vittorie contro Memphis Grizzlies, New York Knicks e Charlotte Hornets da 14, 14 e 10 punti rispettivamente. Il tutto quasi sempre con qualche rimbalzo e assist qui e là (stanotte niente rimbalzi, ma una stoppata l’ha piazzata). Era dalla fine della stagione 2023-2024 che non si vedeva un Fontecchio così ispirato. Allora, nel caos generale dei Detroit Pistons dov’era arrivato via Utah Jazz (i quali lo avevano abbastanza incomprensibilmente ceduto, anche per le logiche esistenti nella squadra), era diventato uno dei pochissimi a dimostrare di saper fare canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it

nba simone fontecchio a miami va forte come non accadeva da molto

© Oasport.it - NBA: Simone Fontecchio a Miami va forte come non accadeva da molto

News recenti che potrebbero piacerti

nba simone fontecchio miamiNBA: Simone Fontecchio a Miami va forte come non accadeva da molto - Quattro partite consecutive in doppia cifra per Simone Fontecchio con la maglia dei Miami Heat. Segnala oasport.it

nba simone fontecchio miamiNBA, non si ferma la marcia degli Heat e Fontecchio c'è: 10 punti contro Charlotte. VIDEO - Non si arresta la marcia degli Heat, che dopo aver perso la partita d'esordio contro Orlando hanno infilato tre vittorie consecutive. Secondo sport.sky.it

nba simone fontecchio miamiNBA, Simone Fontecchio sempre più a suo agio con i Miami Heat - Quarta partita per l'abruzzese in regular season e quarta volta in doppia cifra: il suo ambientamento in Florida procede spedito. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nba Simone Fontecchio Miami