NBA i risultati della notte 29 ottobre | vince ancora Oklahoma bene anche Bucks e Warriors

L’inizio di stagione dell’ NBA non si ferma e l’impegno giornaliero continua con gli appuntamenti della notte italiana. Oggi dieci squadre sono scese in campo, andiamo a scoprire i risultati delle cinque partite disputate. Partiamo da quella che è stata la partita più equilibrata della serata risolta solo all’overtime. I Washington Wizards (1-3) hanno ceduto alla distanza ai Philadelphia 76ers (4-0) che continuano la loro striscia di vittorie. I 76ers sono stati autori di una rimonta incredibile nell’ultimo quarto, con ben 32 punti messi a referto contro i 16 degli avversari. Nel supplementare poi la squadra di Philadelphia ha vinto il match per 134-139, con l’apporto di un Tyrese Maxey da 39 punti e 10 assist. 🔗 Leggi su Oasport.it

