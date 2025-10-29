NBA Fontecchio vince e convince ancora con i suoi Heat OKC mette la quinta
Miami (Stati Uniti), 29 ottobre 2025 – Non poteva cominciare in maniera migliore l’avventura di Simone Fontecchio con la casacca dei Miami Heat: nella sua prima settimana di gare ufficiali con la franchigia della Florida, l’azzurro è infatti andato in doppia cifra sia nella sconfitta all’esordio contro gli Orlando Magic che nei successi contro Memphis Grizzlies e New York Knicks, segnando in entrambe le vittorie 14 punti e raccogliendo gli elogi pubblici di coach Spoelstra. Una grande iniezione di fiducia per l’abruzzese classe 1995, che questa notte si è ripetuto inanellando la quarta prestazione di fila fatta di sostanza e qualità: Fontecchio ha infatti contribuito al pirotecnico 144-117 con cui gli Heat hanno travolto gli Charlotte Hornets segnando altri 10 punti (con tre 34 nel tiro da tre) nei 19’ giocati in uscita dalla panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
