Nave da crociera dimentica su un’isola una donna di ottant’anni poi trovata morta | è successo in Australia

In Australia una donna di ottant'anni è stata trovata senza vita su un'isola. Era rimasta lì da sola dopo essere stata dimenticata, al termine di un'escursione, dalla nave da crociera sulla quale stava viaggiando. La signora si era persa sulla Lizard Island, nella parte nord del Paese, nel corso di una visita organizzata; non si sa ancora come sia morta, e perché non abbia mai fatto ritorno sull'imbarcazione. Finita la gita programmata, nel tardo pomeriggio di sabato, la nave, che è gestita dalla società australiana Coral Expeditions, si è rimessa in viaggio. Nessuno ha notato l'assenza della donna per diverse ore; l'allarme è scattato soltanto alle 21:00, ora locale.

