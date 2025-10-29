Nave da crociera dimentica 80enne sull’isola | trovata morta

(Adnkronos) – Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, dimenticata su un’isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. I fatti risalgono a sabato scorso, scrive la Bbc, quando la donna, assieme ad altri passeggeri, era sbarcata dalla Coral Adventurer per un’escursione a Lizard . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nave da crociera dimentica 80enne sull’isola: trovata morta

Scopri altri approfondimenti

Un viaggio da sogno finito in tragedia. Una donna è rimasta indietro durante un’escursione e non ha mai fatto ritorno alla nave da crociera. È stata trovata morta poche ore dopo. Vai su Facebook

Australia, 80enne “dimenticata” da nave crociera: trovata morta su isola Grande Barriera Corallina - Una donna di 80 anni è stata trovata morta su un’isola della Grande Barriera Corallina, in Australia, dopo essere stata abbandonata dalla nave da crociera su cui viaggiava. Come scrive lapresse.it

La donna dimenticata su un'isola dalla nave da crociera e trovata morta - La vittima è un'anziana di 80 anni, che aveva partecipato a una escursione a Lizard Island, prima tappa del tour di 60 giorni della Coral Adventurer intorno all'Australia ... Da today.it

Abbandonata su un'isola deserta durante la crociera da 45mila euro, 80enne trovata morta: «Non si è imbarcata in tempo» - Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata dall'imbarcazione su ... Secondo msn.com