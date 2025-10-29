Natale 2025 a Merano | mercatini eventi e magia tra neve e luci

Dal 28 novembre al 6 gennaio, Merano celebra il Natale con mercatini, concerti, Lumagica e Merano 2000. Un viaggio tra tradizione, gusto e natura innevata. Il Calendario dell’Avvento ©Kurverwaltung Meran I Mercatini di Natale, dal 28 novembre (inaugurazione alle 17 del 27.11) al 6 gennaio, creano un’atmosfera incantata tra luci calde, profumi speziati e melodie che fanno sognare. Dalla Passeggiata Lungo Passirio a piazza Terme, fino al Villaggio natalizio in piazza della Rena. San Nicolò e i Krampus. Prima del Natale arriva San Nicolò, accompagnato dai Krampus. Queste figure folcloristiche con maschere di legno e campanacci spaventano e divertono. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Natale 2025 a Merano: mercatini, eventi e magia tra neve e luci

