Nassib Hamada calpesta la bandiera d'Israele ed è escluso dai Mondiali di kickboxing | Niente scuse

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nassib Hamada, campione di kickboxing, è stato escluso dai campionati del mondo WAKO in Uzbekistan per aver calpestato la bandiera israeliana. Gli organizzatori gli avrebbero detto che scusandosi sarebbe rientrato in gioco, Hamada si è rifiutato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

