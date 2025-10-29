Nassib Hamada calpesta la bandiera d'Israele ed è escluso dai Mondiali di kickboxing | Niente scuse
Nassib Hamada, campione di kickboxing, è stato escluso dai campionati del mondo WAKO in Uzbekistan per aver calpestato la bandiera israeliana. Gli organizzatori gli avrebbero detto che scusandosi sarebbe rientrato in gioco, Hamada si è rifiutato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
