Nascosto nel bosco il deposito delle auto rubate | il ritrovamento a Castel Volturno

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I poliziotti hanno scoperto un deposito usato per nascondere e smontare le auto rubate a Castel Volturno (Caserta), i veicoli venivano portati in un'area di campagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

nascosto bosco deposito autoNascosto nel bosco il deposito delle auto rubate: il ritrovamento a Castel Volturno - I poliziotti hanno scoperto un deposito usato per nascondere e smontare le auto rubate a Castel Volturno (Caserta), i veicoli venivano portati in un'area ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nascosto Bosco Deposito Auto