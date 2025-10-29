Nascosto nel bosco il deposito delle auto rubate | il ritrovamento a Castel Volturno
I poliziotti hanno scoperto un deposito usato per nascondere e smontare le auto rubate a Castel Volturno (Caserta), i veicoli venivano portati in un'area di campagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Fermato un trentenne straniero, in Italia senza fissa dimora, accusato di spaccio. Aveva nascosto gli stupefacenti in mezzo al bosco Vai su Facebook
Nascosto nel bosco il deposito delle auto rubate: il ritrovamento a Castel Volturno - I poliziotti hanno scoperto un deposito usato per nascondere e smontare le auto rubate a Castel Volturno (Caserta), i veicoli venivano portati in un'area ... Segnala fanpage.it