Nasce ‘Vie e cammini di San Francesco’ con Santanché e regioni Lazio Marche Abruzzo e Umbria

Daniela Santanchè ROMA – Si è tenuta oggi, presso la Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, la sottoscrizione dell'Atto di costituzione dell'Associazione "Vie e Cammini di Francesco". Hanno preso parte, spiegano fonti di Palazzo Chigi, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, i presidenti della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, Umbria, Stefania Proietti, Lazio, Francesco Rocca; per la Regione Marche, ha firmato Daniela Tisi, dirigente delegata del presidente Francesco Acquaroli. Presenti il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni, e altre autorità istituzionali.

