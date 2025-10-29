Nasce Lene la nuova digital company di Enel

Offerte luce e gas semplici, trasparenti, facili da comprendere e convenienti. Tutte sottoscrivibili online in pochi minuti grazie a un’esperienza completamente digitale. Per rispondere alle nuove abitudini di consumo e conquistare un segmento di mercato in forte crescita, formato da clienti sempre più digitalizzati nasce Lene, la nuova digital company di Enel. Grazie a un team di giovani professionisti, con esperienze pregresse in altri settori, la compagnia porta nel mondo dell’energia i vantaggi della digitalizzazione, coniugando processi molto snelli con la solidità e l’affidabilità del Gruppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nasce Lene, la nuova digital company di Enel

