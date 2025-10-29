Programmare l’offerta di prestazioni in modo proporzionale alla domanda, prevedendo, per quanto possibile, anche i bisogni futuri e se necessario orientarli verso una maggiore appropriatezza; unificare i dati sulle liste d’attesa chirurgiche analizzando in parallelo le attività di tutte le strutture per evidenziare sovrapposizioni; indagare su aspetti specifici di salute dei cittadini, incrociando diverse tipologie di dati per costruire delle risposte calate nella concreta organizzazione dei servizi, in modo da rispondere ai bisogni di oggi e di domani. Sono alcune delle possibilità ora a disposizione delle Aziende sanitarie, e in particolare della Data Unit interaziendale, nuova organizzazione integrata da personale di Unimore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce la Data Unit. Le aziende in rete per favorire la programmazione