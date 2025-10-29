Napoli12enne porta un coltello a scuola | scoperto da un’insegnante segnalato alla Procura per i Minorenni

Un ragazzino di 12 anni è stato scoperto in una scuola del napoletano, con un coltello a serramanico nello zaino, trovato da un'insegnante. Dopo essersi inizialmente allontanato dall'istituto, il minore si è presentato spontaneamente in commissariato accompagnato dalla madre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

