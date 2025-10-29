Napoli Spalletti rinnega il passato | ecco cosa diceva sulla Juventus

Sembra ormai tutto definito per l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della  Juventus. Una mossa che sta attirando la delusione e la rabbia di parte dei tifosi del  Napoli, data l’importanza storica avuta dal tecnico toscano nella vittoria dello storico terzo Scudetto. Spalletti, rimasto a piede libero dopo la fine della sua avventura alla guida della Nazionale italiana, era alla ricerca di una nuova esperienza. L’esonero di Igor Tudor ha portato i bianconeri a rifiondarsi sul mercato degli allenatori, con la scelta che è ricaduta proprio sull’ex allenatore del Napoli. Spalletti, passato rinnegato: le sue vecchie parole sulla Juve sono chiare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

