Napoli sirene inglesi per McTominay | emerge la posizione dell’entourage

Nelle ultime ore, circolano diverse voci sul futuro di Scott McTominay, autore di una grande prestazione nella fondamentale vittoria contro l’Inter di Cristian Chivu, mettendo a referto anche un gran gol. Le indiscrezioni di mercato, vedrebbero l’interessamento del Tottenham nei confronti del numero 8 azzurro: è arrivata la risposta dell’entourage del giocatore scozzese. McTominay al Tottenham?, arriva la smentita dell’entourage. Non si è fatta attendere la risposta dell’entourage di Scott McTominay, alle voci che vorrebbero un suo ritorno in Inghilterra, precisamente al Tottenham. Come riportato da Sky-sport. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, sirene inglesi per McTominay: emerge la posizione dell’entourage

