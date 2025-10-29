Napoli | Silvestro Fi grave intimidazione a sindaco San Giuseppe Vesuviano fare luce 

Puntomagazine.it | 29 ott 2025

Il senatore Silvestro condanna il grave gesto intimidatorio contro il sindaco Sepe e ribadisce il sostegno alle istituzioni democratiche.. “Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al sindac o di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe, per il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima. Si tratta di un atto vile e inaccettabile che rappresenta un’offesa non solo alla persona, ma all’intera comunità. Sono certo che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto e individueranno al più presto i responsabili di questo gesto ignobile. Conoscendo Michele, sono sicuro che non si lascerà condizionare da simili minacce e continuerà con determinazione nel suo impegno per lo sviluppo e la legalità del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

