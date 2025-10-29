Napoli piange James Senese | il padre del Neapolitan Power si è spento a 80 anni

Addio a James Senese, padre del Neapolitan Power. Fondatore dei Napoli Centrale e colonna storica di Pino Daniele, ha lasciato un segno indelebile nella musica napoletana e internazionale. Si è spento a 80 anni James Senese, uno dei più grandi sassofonisti italiani e padre del Neapolitan Power. Ricoverato da settimane in terapia intensiva al Cardarelli . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli piange James Senese: il padre del Neapolitan Power si è spento a 80 anni

Scopri altri approfondimenti

#Juorno #addio a #MimmoJodice il maestro della #fotografia italiana: #Napoli piange il suo #sguardo eterno - X Vai su X

"A Napoli si piange due volte, una quando arrivi e un'altra quando te ne vai", così Pepe Reina descrive la sua avventura al Napoli Il portiere spagnolo e la sua famiglia si sono innamorati della città e della gente È poi tornato sull'amaro ricordo legato alla st - facebook.com Vai su Facebook

È morto James Senese, il sax che parlava napoletano, «nero a metà» per eccellenza - Il musicista aveva 80 anni ed è stato stroncato da una polmonite ... Come scrive corriere.it

Napoli piange James Senese: il padre del Neapolitan Power si è spento a 80 anni - Napoli piange James Senese: il padre del Neapolitan Power si è spento a 80 anni dopo essere stato in ospedale per settimane ... Lo riporta 2anews.it

Morto James Senese, addio al padre del Neapolitan power: aveva 80 anni - Il padre del neapolitan power è morto a Napoli a causa di gravi complicazioni dovute ad una polmonite che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Riporta ilmattino.it