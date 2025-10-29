Napoli piange James Senese | il padre del Neapolitan Power si è spento a 80 anni

29 ott 2025

Addio a James Senese, padre del Neapolitan Power. Fondatore dei Napoli Centrale e colonna storica di Pino Daniele, ha lasciato un segno indelebile nella musica napoletana e internazionale. Si è spento a 80 anni James Senese, uno dei più grandi sassofonisti italiani e padre del Neapolitan Power. Ricoverato da settimane in terapia intensiva al Cardarelli . 🔗 Leggi su 2anews.it

