Napoli penalizzato dall’arbitraggio a Lecce | due episodi finiscono nel mirino

Una vittoria sporca, sofferta, ma pesantissima. Il Napoli espugna il Via del Mare di Lecce per 1-0 e si tiene stretto il primo posto in classifica. Ma la serata salentina non lascia solo sorrisi ad Antonio Conte. Lascia in eredità una prestazione di carattere ritrovato, una solidità difensiva che mancava da tempo, ma anche tanta rabbia per un arbitraggio “casalingo” che ha trasformato la partita in una battaglia, con Noa Lang come bersaglio principale. La Vittoria da Grande Squadra: Clean Sheet e Ferocia. Prima di tutto, ci sono i tre punti. Decisivi, come spesso accade, grazie a una zampata di Frank Zambo Anguiss a. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

