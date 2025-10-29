Napoli mistero e sangue in casa Rapuano | 60 coltellate e troppi segreti dietro l' omicidio del marito
Oltre 60 coltellate per uccidere il marito. Così è morto Ciro Rapuano. La moglie, Lucia Salemme, ha confessato il delitto, avvenuto a inizio settembre a Napoli, ed è ora in carcere, accusata di omicidio volontario. La sua versione, però, non convince gli inquirenti, che sono alla ricerca del movente preciso di quell'efferato omicidio consumatosi tra le mura domestiche. Il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, si è occupato del caso di uxoricidio che si è verificato a Napoli. Stando alla versione della donna, Rapuano l'avrebbe aggredita e lei avrebbe reagito mentre i due erano a letto, colpendolo ripetutamente con due coltelli, uno dei quali nascosto sotto il cuscino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
E' morto Mimmo #Jodice, fotografo della #Napoli nascosta, luogo che non lasciò mai. Aveva 91anni. Dedicò la sua vita a raccontare passioni politiche e dolori sociali della città ma anche la sua bellezza e mistero. #MimmoJodice (foto Wikipedia) Vai su Facebook
Napoli, mistero e sangue in casa Rapuano: 60 coltellate e troppi segreti dietro l'omicidio del marito - La moglie, Lucia Salemme, ha confessato il delitto, avvenuto a ... Da iltempo.it
Il delitto della Napoli bene, un mistero lungo 50 anni. La famiglia sterminata che aprì la porta al killer - Un mistero lungo cinquant’anni e un triplice omicidio rimasto senza colpevoli. corriere.it scrive