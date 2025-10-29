Napoli mistero e sangue in casa Rapuano | 60 coltellate e troppi segreti dietro l' omicidio del marito

Oltre 60 coltellate per uccidere il marito. Così è morto Ciro Rapuano. La moglie, Lucia Salemme, ha confessato il delitto, avvenuto a inizio settembre a Napoli, ed è ora in carcere, accusata di omicidio volontario. La sua versione, però, non convince gli inquirenti, che sono alla ricerca del movente preciso di quell'efferato omicidio consumatosi tra le mura domestiche. Il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, si è occupato del caso di uxoricidio che si è verificato a Napoli. Stando alla versione della donna, Rapuano l'avrebbe aggredita e lei avrebbe reagito mentre i due erano a letto, colpendolo ripetutamente con due coltelli, uno dei quali nascosto sotto il cuscino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

