Inter News 24 Napoli Inter, Chivu non ha dubbi: il parapiglia con l’allenatore del Napoli ha prosciugato le energie, lasciando il capitano solo e l’Inter fuori gara. La sconfitta dell’ Inter contro il Napoli al Maradona non è solo un risultato negativo, ma il frutto di un collasso nervoso in campo. Secondo l’analisi che filtra dal Corriere dello Sport, avvalorata dalla sensazione di Cristian Chivu, l’episodio decisivo della gara è stato il furioso faccia a faccia tra il capitano Lautaro Martinez e l’allenatore azzurro Antonio Conte. Il quasi scontro, scatenatosi davanti alla panchina del Napoli, ha visto Lautaro prendersela “a brutto muso” con l’ex tecnico nerazzurro, suggerendo l’esistenza di un attrito pregresso tra i due. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Chivu ha individuato le cause della sconfitta del Maradona: c’entra Lautaro!

