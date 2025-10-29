Napoli in emergenza a centrocampo | Pellegrini o Mainoo obiettivi per gennaio

Le defezioni prima di Lobotka e poi quello di De Bruyne hanno messo il Napoli in grande emergenza a centrocampo, il che richiederà un nuovo intervento nel mercato invernale per rinforzare la zona mediana. A questo proposito sono due i nomi sotto la lente di ingrandimento. NAPOLI IN EMERGENZA A CENTROCAMPO: SI VALUTANO PELLEGRINI E MAINOO Il dg dei partenopei, Giovanni Manna, sta seguendo con grande attenzione la situazione di questi giocatori. Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, è sicuramente quello più raggiungibile, in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2026, e della scarsa considerazione che il tecnico dei giallorossi Gasperini ha nei suoi confronti, motivo per cui la Roma potrebbe decidere di cederlo a gennaio per monetizzare qualcosa e non perderlo a parametro zero. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

