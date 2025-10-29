Napoli-Eintracht Francoforte la Questura chiede agli hotel i dati sui tedeschi in arrivo
Vigilia di fuoco per Napoli-Eintracht Francoforte: la Questura chiede agli alberghi "la presenza, la consistenza numerica e l’ubicazione di cittadini tedeschi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
DOPO L'INFORTUNIO DI DE BRUYNE IL FUTURO È NEL PASSATO. A LECCE SARÀ 4-3-3 - Scalpitano Elmas e Lang, Conte potrebbe riproporre Lucca dal 1'. Dopo gli scontri del 2023, Napoli-Eintracht vietata a tifosi tedeschi e bergamaschi
Napoli-Eintracht, ripristinati i controlli alla frontiera Schengen per i tifosi tedeschi
Paura scontri per Napoli-Eintracht Francoforte, vietata la vendita di biglietti anche a Bergamo - Per l'attesissimo incontro tra Napoli ed Eintracht Francoforte, valido per la fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026 e in programma martedì 4 novembre 2025 allo stadio Diego Armando Marad ...
IL MATTINO - Napoli-Eintracht, ipotesi provvedimento per vietare cortei e assembramenti - Eintracht Francoforte del 4 novembre, potrebbe essere istituito un provvedimento per evitare cortei e assembramenti: "Per scongiu ...
Napoli-Eintracht Francoforte, vietata vendita ai tifosi bergamaschi - Eintracht Francoforte, sfida di Champions in programma martedì 4 novembre al Maradona, vietata ai tifosi...