Napoli e Malta unite dall’arte | presentata a Valletta la 24ª edizione del Calendario Di Meo

Ildenaro.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Malta si e? trasformata nel cuore pulsante del Mediterraneo il 26 e 27 ottobre per la presentazione della 24ª edizione del Calendario Di Meo, dal titolo “ Napoli e Malta – Dialoghi Mediterranei”. L’evento, promosso e realizzato in edizione limitata e senza scopo commerciale dall’associazione  Di Meo Vini ad Arte, ha celebrato il profondo legame storico, culturale e artistico che unisce l’Italia e Malta, due Paesi vicini per tradizioni, spirito e visione. Due giornate dense di fascino e partecipazione, che hanno riunito oltre 500 ospiti provenienti da tutto il mondo, tra personalità? di spicco dell’arte, della cultura e della diplomazia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

